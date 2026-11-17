В Ірані дедалі більше освічених молодих людей розглядають еміграцію через воєнну невизначеність, економічні труднощі, соціальні обмеження та обмежені можливості впливати на власне майбутнє. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Туреччина як проміжний пункт

Лікарка віком близько 35 років, яка попросила не називати її імені, розповіла, що вирішила виїхати з Ірану ще 2023 року після смерті Джини Махси Аміні в поліцейському ізоляторі. За її словами, війна США та Ізраїлю проти Ірану прискорила ці плани.

Із початку літа вона живе з родиною в орендованій квартирі в Туреччині та планує згодом переїхати до Німеччини. Медикині знадобилося два роки для визнання професійної кваліфікації в Німеччині. Вона подала заявку на прийом у німецькому посольстві в Тегерані, однак улітку 2025 року дипломатична установа закрилася через 12-денну війну.

Туреччина дозволяє громадянам Ірану безвізовий в’їзд на строк до 90 днів. Від початку останнього конфлікту тисячі іранців перетнули турецький кордон, причому багато хто намагається оформити дозвіл на проживання, а не просити притулку. За офіційною турецькою статистикою, у 2025 році в країні проживали майже 100 тисяч громадян Ірану.

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Втрата віри у майбутнє

Серед іранців, які прагнуть залишити країну, є науковці, кваліфіковані фахівці та студенти. Частина з них сподівається оселитися в Європі або Північній Америці, оскільки не бачить перспектив у постраждалій від війни економіці Ірану.

На їхні рішення впливають не лише економічні причини. Дослідження Університету Гілян 2025 року виявило статистично значущий зв’язок між можливостями для соціальної участі та готовністю студентів емігрувати: ті, хто відчував менше можливостей формувати своє майбутнє в Ірані, частіше думали про виїзд.

Махса, якій близько 25 років, уже отримала підтвердження про вступ до німецького університету. Інший співрозмовник, 23-річний інженер Алі, готується до вступу на магістерську програму в державному університеті Ірану, щоб здобути додаткову кваліфікацію та згодом виїхати за кордон, бажано за стипендією.

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