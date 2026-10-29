Оточення родини Джаруші заявило про підтримку Раам та Об’єднаного списку — Jerusalem Post

В Ізраїлі джерела, близькі до людей, пов’язаних з організованою злочинністю, повідомили про їхні політичні симпатії під час виборів до Кнесету. Як повідомляє Jerusalem Post, співрозмовники Walla заявили, що джерела, близькі до родини Джаруші, вказали на підтримку арабських партій Раам та Об’єднаного списку.

За даними видання, родину Джаруші пов’язують з однією з найпомітніших злочинних організацій країни. Водночас інформація про політичні уподобання ґрунтується на словах наближених до цих людей осіб і не підтверджує, за кого саме вони проголосували.

Симпатії Ейтана Хії

За словами його оточення, Ейтан Хія віддає перевагу лівому політику Яїру Голану. Jerusalem Post зазначає, що серед людей, пов’язаних із кримінальним середовищем, немає єдиних політичних уподобань: належність до конкретної родини чи злочинної структури не означає однакового голосування її членів.

Особи, пов’язані зі злочинними організаціями, можуть брати участь у виборах, якщо зберігають право голосу. Обраний Кнесет, зокрема, визначає законодавчі інструменти держави для протидії організованій злочинності.

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Голосування в установах тримання під вартою

Виборчі дільниці також працювали в ізраїльських в’язницях та установах тримання під вартою. Після закриття дільниць о 20:00 Пенітенціарна служба Ізраїлю повідомила про явку 88,7% серед ув’язнених і затриманих, які мали право голосу.

Голосування координували з Центральною виборчою комісією, а за процесом стежили судді й офіційні спостерігачі. Таємне голосування відбувалося за посилених заходів безпеки та охорони громадського порядку.

Наприкінці 2024 року в країні набув чинності Закон про захист громадськості від злочинних організацій. За суворо визначених умов він дозволяє судам запроваджувати обмеження для осіб, які діють у таких структурах, навіть без офіційного обвинувачення: зокрема забороняти відвідувати певні райони, контактувати з конкретними людьми або зобов’язувати залишатися вдома.

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