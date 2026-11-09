Оцінка ЄС: Operation Overload намагалася використати заворушення у Франції — Cyprus Mail

Внутрішня оцінка Європейського Союзу свідчить, що прихована російська мережа Operation Overload намагалася використати заворушення у Франції минулого місяця для поширення дезінформації. За даними документа, вона покладала відповідальність за заворушення на неконтрольовану міграцію та прагнула створити враження, що французька влада втратила контроль над ситуацією, повідомляє Cyprus Mail.

У документі, підготовленому експертами дипломатичної служби ЄС і доступному Reuters, ідеться, що мережа поширювала для французької аудиторії відео, які імітували матеріали західних медіа. У деяких роликах безпідставно стверджували, що мігранти ґвалтували протестувальників або що країні нібито загрожують теракти.

Експлуатація заворушень

Аналіз ЄС охоплює період із 7 до 21 жовтня. За його висновками, Росія прагнула зобразити французьке керівництво слабким і дедалі більш авторитарним. Водночас автори документа не знайшли доказів того, що Москва або інші зовнішні сили організували чи посилили протести, назвавши цю діяльність опортуністичним використанням заворушень.

Заворушення спалахнули в містах Франції під час протестів проти зростання вартості життя та погіршення роботи державних служб. Президент Франції Емманюель Макрон 21 жовтня заявив, що видимого іноземного втручання в протести не було, однак відбувалася іноземна маніпуляція інформацією.

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Мільйони переглядів у X

Окрема оцінка МЗС Франції, також доступна Reuters, зафіксувала значне охоплення дописів про заворушення у соцмережі X. Десять найбільш переглянутих публікацій із проросійських середовищ набрали 2,8 млн переглядів 16–18 жовтня.

За даними французького відомства, десять найпопулярніших дописів посадовців, медіа та інфлюенсерів, пов’язаних із рухом MAGA, за цей період зібрали понад 49 млн переглядів. Десять дописів ізраїльських посадовців, державних акаунтів, медіа та інфлюенсерів набрали понад 35 млн переглядів. У французькій оцінці зазначено, що пов’язані з Ізраїлем та рухом MAGA акаунти просували наративи, які пов’язували заворушення з радикальним ісламізмом і міграцією.

МЗС держави-агресора Росії не відповіло на запит про коментар. Reuters зазначило, що не змогло незалежно перевірити твердження, наведені в оцінках ЄС і французького МЗС.

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