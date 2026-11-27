Збірна Англії з крикету перемогла Австралію в третьому матчі серії T20 у Брісбені. Англійський універсал Джеймі Овертон уперше в міжнародній кар’єрі взяв п’ять вікетів, завершивши чотири овери з показником 5-12 — п’ятьма вікетами за 12 ранів.

Австралія першою відбивала та набрала 108 ранів, завершивши інінгс у 16 оверів і п’ять м’ячів. Овертон також виконав дві ловлі після подач Ліама Доусона, який узяв три вікети за 16 ранів. Загалом Овертон був причетний до перших семи вікетів австралійської команди.

Скоригована дощем ціль

Через три перерви через дощ ціль для Англії переглядали двічі. У підсумку команді потрібно було набрати 93 рани за 16 оверів. Англійці досягли цієї позначки за вісім оверів і п’ять м’ячів, втративши три вікети.

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Джордан Кокс залишився не вибитим, набравши 33 рани за 14 м’ячів, а Анерін Дональд записав до активу 32 рани за 13 м’ячів. Перемога із різницею у сім вікетів вивела Англію вперед у п’ятиматчевій серії з рахунком 2:1, повідомляє Sky Sports News.

Робота над точністю

Після інінгсу Австралії Овертон сказав, що був незадоволений своїми виступами у двох попередніх матчах серії, у яких за п’ять оверів віддав 72 рани. За його словами, напередодні він працював над базовими елементами: точними подачами у верхню частину вікета, а також короткими й повільнішими м’ячами.

Капітан Англії Гаррі Брук відзначив додаткову роботу Овертона на тренуванні та його точність у матчі. Він також назвав виступ боулера визначальним для перемоги команди.

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