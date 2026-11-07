Овоно може завершити кар’єру після смерті суперника — Interia Sport

В Іспанії голкіпер ФК «Андорра» Хесус Овоно може завершити професійну кар’єру після смерті нападника «СД Тенерифе» Хесуса де Мігеля. Про це повідомляє Interia Sport з посиланням на Mundo Deportivo.

Зіткнення у компенсований час

Інцидент стався у компенсований час матчу «СД Тенерифе» — ФК «Андорра». За даними видання, Овоно зупинив атаку суперника поблизу центральної лінії, вдаривши де Мігеля коліном у груди. Воротаря одразу вилучили з поля.

У де Мігеля зупинилося серце, а наступного ранку він помер у лікарні. Футболістові було 30 років. У нього залишилися дружина та 16-місячна донька, яка під час матчу була на трибунах разом із матір’ю.

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Стан воротаря та повідомлення про тиск

Клуб забезпечив 25-річному Овоно професійну психологічну допомогу. Ана Має, близька подруга футболіста та генеральна координаторка збірної Екваторіальної Гвінеї, розповіла Mundo Deportivo, що голкіпер перебуває у глибокому потрясінні й особливо переживає через родину померлого гравця.

За словами Має, Овоно думає про завершення кар’єри. Вона також стверджує, що молодшого брата воротаря, який грає у футбол у Країні Басків, щодня ображають ровесники та їхні батьки. Подібного тиску, за її словами, зазнає сестра Овоно, яка навчається у Валенсії. Біля будинку батьків футболіста, як повідомляється, чергують журналісти таблоїдів.

Матч ФК «Андорра» проти «РКД Мальорка», запланований на найближчі вихідні, скасували: він має відбутися в іншу дату. Гру команди проти «УД Альмерія» заплановано на 14 листопада.

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