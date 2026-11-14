Овоно отримав 12 матчів дискваліфікації після смерті суперника — The Guardian

В Іспанії дисциплінарний комітет Іспанської футбольної федерації відсторонив воротаря ФК «Андорра» Хесуса Овоно на 12 матчів після зіткнення з нападником «Тенеріфе» Хесусом де Мігелем, який згодом помер. Про це повідомляє The Guardian.

Епізод у матчі другого дивізіону

Інцидент стався 2 листопада під час матчу другого дивізіону. Овоно, який також виступає за збірну Екваторіальної Гвінеї, вибіг у центр поля, намагаючись вибити верховий м’яч, і зіткнувся з де Мігелем. Воротаря вилучили, а 30-річного форварда доправили до відділення інтенсивної терапії. 3 листопада де Мігель помер.

У рішенні комітету зазначили, що арбітр зафіксував вилучення за удар суперника ногою в груди із застосуванням надмірної сили, коли м’яч був у грі. Комітет назвав 12-матчеву дискваліфікацію максимальною санкцією, виправданою характером дій та обставинами епізоду.

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Розслідування та реакція воротаря

Минулого тижня джерела в іспанській поліції повідомили про відкриття розслідування обставин інциденту під судовим наглядом. Після смерті де Мігеля Овоно заявив, що переживає найважчі дні у своєму житті та відчуває великий біль через втрату футболіста.

Головний тренер ФК «Андорра» Карлес Мансо сказав, що саме Овоно вирішуватиме, чи й коли повернеться до футболу. Минулої суботи вболівальники та гравці «Тенеріфе» зібралися на клубному стадіоні для прощання з де Мігелем. На похороні, що відбувся минулого четверга, були близько 400 людей, зокрема тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте та президент мадридського «Реала» Флорентіно Перес.

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