Шестеро озброєних людей на невеликому човні відкрили вогонь по суховантажу приблизно за 95 морських миль на південний захід від Мукалли, біля південного узбережжя Ємену. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO).

Чотири постріли по судну

За даними UKMTO, балкер рухався на схід Міжнародним рекомендованим транзитним коридором. З лівого борту до нього наблизився темно-синій скіф, на борту якого перебували шестеро невстановлених озброєних осіб.

Із човна швидко пролунали чотири постріли. Озброєна охорона суховантажу у відповідь зробила попереджувальні постріли. Після цього скіф відійшов, а судно продовжило рейс. Капітан повідомив, що корабель не зазнав пошкоджень, серед членів екіпажу постраждалих немає.

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Попередній інцидент

UKMTO закликало судна, що проходять через цей район, бути обережними та повідомляти про підозрілу активність, поки триває розслідування інциденту.

У вівторок поблизу узбережжя Ємену вже фіксували інший інцидент: приблизно за 50 морських миль на південний захід від Мукалли до вантажного судна наблизився озброєний скіф із драбинами. Охорона судна здійснила попереджувальний постріл, після чого човен відступив у напрямку ймовірного судна-матки.

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