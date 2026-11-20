Озброєні люди обстріляли суховантаж біля узбережжя Ємену — Anadolu Agency
Шестеро озброєних людей на невеликому човні відкрили вогонь по суховантажу приблизно за 95 морських миль на південний захід від Мукалли, біля південного узбережжя Ємену. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO).
Чотири постріли по судну
За даними UKMTO, балкер рухався на схід Міжнародним рекомендованим транзитним коридором. З лівого борту до нього наблизився темно-синій скіф, на борту якого перебували шестеро невстановлених озброєних осіб.
Із човна швидко пролунали чотири постріли. Озброєна охорона суховантажу у відповідь зробила попереджувальні постріли. Після цього скіф відійшов, а судно продовжило рейс. Капітан повідомив, що корабель не зазнав пошкоджень, серед членів екіпажу постраждалих немає.
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Попередній інцидент
UKMTO закликало судна, що проходять через цей район, бути обережними та повідомляти про підозрілу активність, поки триває розслідування інциденту.
У вівторок поблизу узбережжя Ємену вже фіксували інший інцидент: приблизно за 50 морських миль на південний захід від Мукалли до вантажного судна наблизився озброєний скіф із драбинами. Охорона судна здійснила попереджувальний постріл, після чого човен відступив у напрямку ймовірного судна-матки.