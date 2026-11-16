Падіння акцій Samsung і SK hynix підвищило ризики для ринку Кореї — Korea Herald

У Південній Кореї падіння акцій Samsung Electronics і SK hynix підвищило ризики для біржових продуктів ELS, прив’язаних до цих компаній, та може посилити тиск на фондовий індекс Kospi. Як повідомляє Korea Herald, частина таких продуктів наближається до порогів knock-in — рівнів ціни базового активу, перетин яких може поставити під загрозу вкладений інвесторами капітал.

Продукти на 180,2 млрд вон

За даними Корейського депозитарію цінних паперів, у червні випустили 94 ELS зі строком погашення до одного року загальною вартістю 180,2 млрд вон, або близько 135,1 млн доларів. Із них 76 продуктів на 178,6 млрд вон були прив’язані до внутрішніх активів, зокрема індексу Kospi 200, акцій Samsung Electronics і SK hynix.

У грудні мають погаситися 12 продуктів на 19,7 млрд вон, ще 64 на 153,9 млрд вон — до початку липня 2027 року. За даними KIS-Net, станом на минулий тиждень непогашений обсяг продуктів, які вже перетнули поріг knock-in, становив 86,6 млрд вон. На SK hynix припадало 23 млрд вон, на Kospi 200 — 16 млрд вон, а на індекс S&P 500 — 29,8 млрд вон. Ці показники можуть перетинатися, оскільки деякі продукти відстежують кілька активів.

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Можливі хеджувальні продажі

Індекс Kospi у п’ятницю закрився на рівні 5290,53 пункту — на 42% нижче за рекордні 9114,55 пункту, зафіксовані 22 червня. Тоді випускалися багато ELS із річною дохідністю від 20% до 40%.

Прикладом є публічний ELS №24866 від NH Investment & Securities, випущений у червні з погашенням 24 грудня. Продукт, прив’язаний до SK hynix і Kospi 200, пропонував річну дохідність 27,45%. Після того, як у вересні продукт не пройшов перевірку для дострокового погашення, акції SK hynix станом на 13 листопада коштували 1,224 млн вон, або 45,7% від початкової розрахункової ціни. Це наблизило їх до порогу knock-in на рівні 935 550 вон.

Подальше зниження котирувань може змусити брокерські компанії продавати базові акції та ф’ючерси для хеджування ризиків за ELS, що потенційно посилить спад Kospi. Подібна ситуація виникала у березні 2020 року, коли наближення глобальних індексних ELS до порогів knock-in спонукало брокерів активізувати хеджувальні продажі.

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