Пагано подала скарги через VIP-намет на месі Папи — Buenos Aires Times

В Аргентині національна депутатка Марсела Пагано подала дві кримінальні скарги з вимогою розслідувати організацію меси Папи Лева XIV у Буенос-Айресі. Йдеться, зокрема, про надання привілейованого доступу до VIP-намету та прямі державні контракти на суму понад 20 млрд песо, або близько 14 млн доларів. Про це повідомляє Buenos Aires Times.

Скарги щодо запрошень і контрактів

Меса відбулася в понеділок біля Монумента іспанцям у районі Палермо й, за даними видання, зібрала понад 2 млн людей. Пагано просить перевірити можливе зловживання владою та порушення під час розподілу спеціальних перепусток для знаменитостей, політиків і бізнесменів.

Одна зі скарг стосується посадовців національного уряду та мерії Буенос-Айреса, які, за твердженням депутатки, могли надати преференційний доступ людям, що не були представниками офіційних делегацій, дипломатичного корпусу чи Церкви. Вона також просить встановити, хто санкціонував 250 запрошень, призначених для національного уряду.

Друга скарга оскаржує пряме укладення контракту на 8,69 млрд песо з компанією DF Entertainment, яка відповідала за організацію та загальну координацію меси й молодіжного чування напередодні. Пагано просить з'ясувати, коли влада визначила потребу в цих послугах і чи була терміновість закупівлі об'єктивною, а не наслідком адміністративних затримок.

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Витрати та VIP-намет

За даними розслідування El Disenso, сім процедур прямої закупівлі передбачали вісім контрактів загальною вартістю 20,477 млрд песо. Найбільші три контракти отримали DF Entertainment, Nuevos Aires Producciones та Recordvision; разом на них припало майже 80% визначеної суми.

У специфікації контракту DF Entertainment, як стверджує El Disenso, передбачали VIP-намет розміром 30 на 40 метрів із кондиціонуванням, підлогою, килимами та меблями. Також у документах згадано 3 500 стільців, дивани, столи, квіткові композиції, окремі вбиральні, кейтеринг і акредитацію приблизно 4 000 спеціальних гостей.

Мер Буенос-Айреса Хорхе Макрі визнав, що частина позицій кейтерингу була надмірною, але заперечив, що організація заходу була демонстрацією розкоші. Пагано також просить перевірити залучення охоронної компанії TechSecurity та клінінгового підрядника Purgato, яких El Disenso пов'язує з родинним колом голови нижньої палати парламенту Мартіна Менема.

Розгляд у федеральних судах

За інформацією агенції Noticias Argentinas, скарги розподілили до Федерального суду №5, який очолює Марія Еухенія Капучетті, та Федерального суду №7 під головуванням Себастьяна Касанельйо. Соціалістичний депутат Естебан Паулон також звернувся до національного уряду із запитом про запрошення, акредитацію та фінансування VIP-зон.

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