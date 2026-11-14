PAHO, за даними WSJ, скасувала для США статус елімінації кору — Channel NewsAsia

Панамериканська організація охорони здоров’я (PAHO), за даними The Wall Street Journal, скасувала для США статус елімінації кору. Як повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, це нібито сталося після того, як країна не змогла перервати безперервну передачу вірусу протягом понад року.

PAHO не відповіла на запит Reuters щодо повідомлення WSJ, яке ґрунтується на словах людей, обізнаних із ситуацією. Сполучені Штати отримали статус елімінації кору у 2000 році.

Перевірка даних CDC

Під час оцінювання PAHO розглядала епідеміологічні та лабораторні дані, подані Центрами контролю і профілактики захворювань США (CDC). Організація мала встановити, чи циркулював у країні один і той самий штам вірусу кору безперервно щонайменше 12 місяців. Це є ознакою місцевої передачі інфекції, а не окремих завезених випадків.

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Джерело, знайоме з висновками CDC, заявило Reuters, що відомство встановило 12 місяців безперервної передачі вірусу. Щоб відновити статус елімінації кору, країна має припинити передачу вірусу та залишатися без спалаху щонайменше 12 місяців.

Зростання кількості випадків

Станом на четвер у 2026 році до CDC надійшли повідомлення про 5182 підтверджені випадки кору в 45 штатах, Нью-Йорку та окрузі Колумбія. Це більше, ніж 2289 випадків за весь 2025 рік, і є одним із найгірших спалахів кору у США за останні десятиліття.

З 2025 року в США на кір захворіли близько 7500 людей, 13 людей померли. Цей період збігся зі зниженням рівня імунізації та зростанням вагань щодо вакцинації. За даними матеріалу, дві дози вакцини проти кору забезпечують 97-відсотковий захист від вірусу, який може спричинити сліпоту, глухоту, ураження мозку або смерть.

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