Пакистан додав Аміра Джамала і трьох новачків до складу на тести — Dawn

Крикетна рада Пакистану включила до складу на два тестові матчі проти Шрі-Ланки Аміра Джамала та трьох гравців, які раніше не виступали за національну команду. Як повідомляє Dawn, кількість гравців у заявці збільшилася з 14 до 16.

Перші виклики отримали 19-річний батер Мохаммад Тайяб Аріф, а також швидкі боулери Алі Шаббір і Сакіб Хан. Водночас Алі Усмана та Абдуллу Фазала вивели з початкового складу.

Результати в національних турнірах

Амір Джамал повертається до збірної після успішних виступів у внутрішніх змаганнях. У фіналі President’s Trophy Grade-I він узяв сім вікетів за 32 рани та набрав 55 ранів, допомігши Markhor IT Solutions здобути титул. У стартовому раунді Quaid-i-Azam Trophy Gold Джамал узяв три вікети й набрав 74 та 23 рани, будучи капітаном Lahore Whites.

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Тайяб Аріф у дебютному сезоні першокласного крикету набрав 727 ранів у семи матчах за Kingsmen Academy із середнім показником 66,09 та трьома сенчурі. Алі Шаббір має 22 вікети у восьми матчах першокласного крикету, зокрема взяв три вікети в триденному спарингу проти Шрі-Ланки. Сакіб Хан завершив переможний для Karachi Blues сезон Quaid-i-Azam Trophy 2025–26 із 47 вікетами у дев’яти матчах, його найкращий результат — сім вікетів за 34 рани.

Календар серії

Перший тест розпочнеться в понеділок на стадіоні в Равалпінді, другий відбудеться на стадіоні «Гаддафі» в Лахорі з 17 до 21 листопада. Обидва матчі входять до циклу Світового чемпіонату тестового крикету ICC 2025–2027: Пакистан посідає останнє місце в таблиці, а Шрі-Ланка — сьоме.

Швидку атаку Пакистану очолить Мохаммад Аббас, який має понад 110 вікетів у тестах. Капітаном команди в оновленому складі зазначений Бабар Азам. У 59 попередніх тестах між Пакистаном і Шрі-Ланкою пакистанська команда здобула 23 перемоги, зазнала 17 поразок, а 19 матчів завершилися внічию.

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