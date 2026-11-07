Пакистан і Британія готують угоду про співпрацю проти наркотиків — The Express Tribune

Пакистан і Велика Британія під час зустрічі в Ісламабаді домовилися якнайшвидше завершити підготовку меморандуму про взаєморозуміння у сфері протидії наркотикам. Документ має забезпечити повноцінну взаємодію між Національним агентством з боротьби зі злочинністю Великої Британії та Пакистанськими силами з боротьби з наркотиками.

Переговори в Ісламабаді

Міністр внутрішніх справ Пакистану Мохсін Накві провів переговори з британським державним міністром безпеки Деном Джарвісом, який відвідав Міністерство внутрішніх справ Пакистану. У зустрічі також брав участь державний міністр внутрішніх справ Пакистану Талал Чаудрі.

Як повідомляє The Express Tribune, сторони провели переговори на рівні делегацій щодо двосторонньої взаємодії у сфері безпеки. Вони також вирішили найближчим часом скликати засідання робочої групи, створеної між міністерствами внутрішніх справ двох країн.

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Сім напрямів співпраці

Представники Пакистану та Великої Британії погодилися розширювати співпрацю у семи напрямах: боротьбі з тероризмом і незаконним обігом наркотиків, протидії кіберзлочинності, імміграційних питаннях, управлінні ідентифікаційними даними через NADRA, роботі берегової охорони та навчальних програмах.

Ден Джарвіс відзначив роботу Федерального агентства розслідувань Пакистану із запобігання незаконній імміграції. Він назвав кіберзлочинність міжнародним викликом, що потребує ефективної співпраці держав, а також визнав зусилля Пакистану в боротьбі з тероризмом.

Мохсін Накві заявив, що за останні кілька років було зірвано 330 випадків, пов’язаних зі спробами контрабанди наркотиків до Великої Британії.

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