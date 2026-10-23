Пакистан і ЄС заявили про безпекові ризики через ситуацію в Афганістані — Dawn

Пакистан і Європейський Союз під час десятого двостороннього діалогу з протидії тероризму в Ісламабаді висловили спільне занепокоєння безпековими наслідками ситуації в Афганістані. Сторони також обговорили мінливі терористичні загрози, підтвердили намір протидіяти тероризму в усіх його формах і домовилися посилити співпрацю на багатосторонніх майданчиках, повідомляє Dawn.

Безпекові наслідки ситуації в Афганістані

У заявах за підсумками зустрічі Пакистан і ЄС не назвали конкретних угруповань. Водночас під час восьмого Стратегічного діалогу 1 червня сторони висловлювали серйозне занепокоєння присутністю терористичних структур в Афганістані. Тоді вони заявляли, що афганська територія не має використовуватися для погроз або нападів на інші держави, та закликали де-факто владу Афганістану до ефективних і таких, що піддаються перевірці, дій проти всіх терористичних груп, які діють у країні або з її території.

Ісламабад неодноразово закликав міжнародних партнерів тиснути на де-факто владу Афганістану, щоб вона не допускала використання території країни для транскордонних нападів. Пакистанська сторона називає головними загрозами рух «Техрік-е-Талібан Пакистан» і пов’язані з ним угруповання, а також белуджські сепаратистські групи, які, за твердженням Ісламабада, базуються в Афганістані.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Протидія радикалізації та фінансуванню тероризму

Учасники діалогу обмінялися практиками щодо запобігання насильницькому екстремізму, протидії фінансуванню тероризму та радикалізації. Окрему увагу приділили використанню кіберпростору терористами, а також питанням, пов’язаним з інформаційними й енергетичними ресурсами.

Міністерство закордонних справ Пакистану також повідомило, що сторони розглядали співпрацю для протидії використанню водних та інших ресурсів терористами і державами. Водночас згадки про водні ресурси та державних суб’єктів не було в окремих офіційних заявах Пакистану та ЄС.

Перед цим, 12–14 жовтня, спецпосланець ЄС з питань Афганістану Томас Фреллесен відвідав Кабул. Він висловив занепокоєння присутністю та транскордонною діяльністю терористичних груп регіонального й глобального масштабу та закликав де-факто владу Афганістану не допустити використання території країни для погроз іншим державам.

Читай нас у