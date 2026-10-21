Пакистан і Мальдіви підписали 20 меморандумів про співпрацю — Dawn

В Ісламабаді прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф і президент Мальдів Мохамед Муїззу були присутні на підписанні 20 меморандумів про взаєморозуміння між двома країнами. Пакистанський прем’єр заявив, що Ісламабад прагне надалі зміцнювати відносини з Мальдівами, повідомляє Dawn.

Сфери співпраці

Меморандуми стосуються оборонної співпраці, морської безпеки, інформаційних технологій, кібербезпеки та штучного інтелекту. Документи також охоплюють протидію незаконному обігу та наркотикам, соціальний захист, охорону здоров’я і співпрацю між органами контролю за харчовими продуктами.

Окремі меморандуми присвячені набору медичних працівників, професійній освіті, молодіжним і спортивним програмам, авіасполученню та взаємодії поліцейських академій. Також підписано документи про співпрацю в сільському господарстві, торгівлі, рибальстві, охороні довкілля, освіті, туризмі, мистецтві та культурі.

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Візит президента Мальдів

Муїззу прибув до Ісламабада 20 жовтня з триденним візитом на запрошення Шехбаза Шаріфа. Це перший візит президента Мальдів до Пакистану за 11 років. Країни також відзначають 60-річчя дипломатичних відносин, установлених у 1966 році.

Перед церемонією підписання президента Мальдів зустріли в резиденції прем’єр-міністра Пакистану з почесною вартою. Муїззу також посадив там саджанець. За попереднім повідомленням пакистанського МЗС, у межах візиту він мав зустрітися з президентом Пакистану Асіфом Алі Зардарі та провести переговори з Шехбазом Шаріфом.

Раніше того дня віцепрем’єр і міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар зустрівся з Муїззу. За даними пакистанського МЗС, сторони обговорили розширення співпраці у торгівлі, інвестиціях, освіті, боротьбі зі зміною клімату й туризмі. Під час візиту також планували провести Пакистано-мальдівський бізнес-форум для пошуку можливостей у торгівлі та інвестиціях.

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