Пакистан і Сінгапур обговорили відновлення прямих авіарейсів — Dawn

У Пакистані віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ Ісхак Дар та глава МЗС Сінгапуру Вівіан Балакрішнан обговорили розширення співпраці у торгівлі, інвестиціях, сільському господарстві, розвитку інфраструктури й цифрових технологіях. Як повідомляє Dawn, Балакрішнан прибув до країни з офіційним візитом на запрошення Дара.

Співпраця та АСЕАН

Сторони розглянули весь спектр двосторонніх відносин, а також обмінялися думками щодо регіональних і міжнародних подій. Окремо вони обговорили поглиблення взаємодії Пакистану з АСЕАН з огляду на майбутнє головування Сінгапуру в асоціації у 2027 році.

Міністри також обмінялися меморандумом про взаєморозуміння між Національним управлінням з ліквідації наслідків стихійних лих Пакистану та Силами цивільної оборони Сінгапуру. Документ має посилити взаємодію у підготовці до надзвичайних ситуацій, реагуванні на них та підвищенні стійкості до лих.

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Зустрічі під час візиту

Під час візиту Балакрішнан зустрівся з начальником Сил оборони та начальником штабу армії Пакистану, фельдмаршалом Асімом Муніром. Вони говорили про регіональну безпеку та напрями двосторонньої співпраці.

Сінгапурський міністр також провів зустріч із прем’єр-міністром Шехбазом Шаріфом. Пакистанський прем’єр висловив захоплення економічною трансформацією Сінгапуру та його досягненнями в інноваціях і розвитку. Сторони підтвердили намір підтримувати взаємодію на двосторонньому та багатосторонньому рівнях.

Окремо Дар обговорив із Балакрішнаном можливість відновлення прямих рейсів між Пакистаном і Сінгапуром для полегшення ділових поїздок і тісніших контактів між народами двох країн. Візит відбувся з нагоди 60-річчя встановлення дипломатичних відносин між Пакистаном та Сінгапуром.

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