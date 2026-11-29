Пакистан направив війська до Саудівської Аравії в межах узгоджених зобов’язань і чинної системи оборонної співпраці між країнами. Це відбувається на тлі активізації атак єменського угруповання хуситів на нафтову та економічну інфраструктуру Ер-Ріяда, повідомляє Anadolu Agency.

Церемонія відправлення військових

Церемонія проводів військовослужбовців, які вирушали до королівства, відбулася в суботу. У ній взяли участь міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф, посол Саудівської Аравії в Пакистані Раджех Тамі Альбуґамі, начальник Генерального штабу пакистанської армії генерал-лейтенант Омер Ахмед Бохарі та командувач Лахорського корпусу генерал-лейтенант Мухаммад Умер Башир.

Пакистанська армія заявила, що розгортання військ демонструє відданість Пакистану безпеці, суверенітету й територіальній цілісності Саудівської Аравії. Військові виконуватимуть визначені завдання на території королівства відповідно до погоджених зобов’язань і рамок оборонної співпраці.

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Оборонні домовленості

За даними пакистанської армії, направлення контингенту має посилити оборонні спроможності Саудівської Аравії на тлі нових безпекових викликів. За кілька днів до цього міністри оборони та закордонних справ країн-учасниць тристороннього Мекканського оборонного пакту зустрілися в Ісламабаді й підтвердили підтримку захисту королівства.

Минулого року Пакистан і Саудівська Аравія уклали пакт про взаємну оборону на випадок нападу третьої країни. У серпні в Мецці президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шариф і наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман підписали тристоронню угоду, спрямовану на зміцнення безпеки через колективне стримування та оборону.

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