У Пакистані міністр закордонних справ Ісхак Дар заявив, що Ісламабад не відмовився від спроб повернути США та Іран за стіл переговорів. На завершення саміту Ради міністрів Організації економічного співробітництва в Ісламабаді він також висловив сподівання на мирне врегулювання конфлікту між двома державами, повідомляє Anadolu Agency.

Переговори з Іраном

На полях саміту Дар провів двосторонню зустріч із міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі, яку назвав дуже продуктивною. За даними МЗС Пакистану, сторони обговорили двосторонні відносини, а також регіональні та міжнародні питання, що становлять взаємний інтерес.

Глави дипломатичних відомств підтвердили намір зміцнювати пакистансько-іранську співпрацю через постійні контакти на високому рівні. Арагчі привітав Пакистан з успішним проведенням саміту та відзначив продуктивні обговорення, гостинність і організацію заходу. Сторони також підтвердили підтримку пріоритетів Організації економічного співробітництва, зокрема регіональної співпраці та взаємозв’язку.

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Рамкова угода

Дар повторив, що рамкова угода, підписана в червні та відома як Ісламабадський меморандум про взаєморозуміння, є єдиним шляхом для врегулювання конфлікту. Він наголосив, що діалог і дипломатія залишаються єдиним дієвим способом розв’язати невирішені питання, уникнути ескалації та досягти тривалого миру.

За інформацією Anadolu Agency, після підписання рамкової угоди США та Іран почали переговори щодо остаточної домовленості. Згодом вони зупинилися через розбіжності стосовно гарантій безпеки та свободи судноплавства в Ормузькій протоці. Дар і Арагчі домовилися підтримувати тісний контакт і регулярно консультуватися.

Агентство також зазначає, що Пакистан був головним посередником між США та Іраном протягом війни, яка почалася 28 лютого, і підтримував контакти з обома сторонами.

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