Пакистан обіграв Індію на Кубку Азії U-19 завдяки сотні Хамзи Захура — Dawn

Збірна Пакистану з крикету до 19 років перемогла команду Індії U-19 на три вікти в матчі групи A Кубка Азії ACC серед чоловічих команд U-19 у Маскаті. Пакистанці, які переслідували ціль у 209 ранів, набрали 211 за сім втрачених вікетів за 48,1 овера, повідомляє Dawn.

Століття Захура

Вікеткіпер-бетсмен Хамза Захур завершив матч без вибуття зі 100 ранами зі 108 м’ячів. Він виконав 10 ударів до межі поля та три шістки, а також був визнаний найкращим гравцем матчу.

Погоня Пакистану почалася невдало: індійські боулери довели рахунок суперників до 61 рана за п’ять вікетів. Після цього Захур разом із Хаснайном Аббасом Даром, який набрав 38 ранів, відновив позиції своєї команди. Попри подальші втрати вікетів, Захур довів пакистанців до перемоги за 11 м’ячів до завершення матчу.

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Індія набрала 208 ранів

Індійська команда, яка першою обрала бетинг, вибула з гри з 208 ранами за 46,3 овера. Капітан і відкривальний бетсмен Лакш’я Раджеш Райчандані вибув без ранів уже на другому м’ячі, а згодом команда мала 22 рани за три вікети.

Арджун Раджпут набрав 107 ранів із 85 м’ячів, виконавши 11 ударів до межі поля та п’ять шісток. Інші бетсмени не надали йому достатньої підтримки. Алі Раза, Різванулла та Нікаб Шафік узяли по три вікети, ще один вікт записав на свій рахунок Мохаммад Сайям.

Після двох матчів Пакистан очолює групу A з чотирма очками, здобувши дві перемоги поспіль. Індія має два очки після однієї перемоги та однієї поразки. Обом командам залишилося провести по одному матчу в групі, а до півфіналу вийдуть дві найкращі збірні.

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