Пакистан обмежить закупівлі LPG на аукціонах до 20 тонн на добу — Dawn

У Пакистані комітет із забезпечення прозорих аукціонів скрапленого нафтового газу (LPG) вирішив обмежити обсяг закупівель для однієї компанії до 20 тонн на добу. На першому засіданні комітету в Ісламабаді міністр з питань нафти Алі Первез Малік заявив, що доступність LPG та справедливе ціноутворення є пріоритетами уряду, повідомляє Dawn.

Нові правила аукціонів

За даними державного Radio Pakistan, за новим механізмом місцеві виробники LPG спрямовуватимуть 10% виробленого газу державним маркетинговим компаніям для забезпечення віддалених районів. Решту 90% місцевого LPG продаватимуть на прозорих аукціонах у присутності медіа.

За словами Маліка, нова система має сприяти справедливому розподілу LPG, стабільності ланцюга постачання та енергетичній безпеці. Щоденне виробництво газу контролюватимуть, а дані про нього подаватимуть прем'єр-міністру. Усі компанії, які відповідають вимогам, матимуть рівні можливості взяти участь в аукціонах.

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Імпорт і дефіцит газу

Раніше цього тижня уряд представив нову політику щодо LPG, яка передбачає посилення конкуренції та постачання через закупівлі чотирма державними підприємствами за міжурядовими домовленостями та угодами між компаніями. Цим підприємствам доручили повернутися до імпорту LPG, щоб послабити гострий дефіцит і зростання цін.

Постачання LPG у країні порушилося через закриття прикордонних переходів з Іраном, а газові балони на відкритому ринку продавалися вдвічі дорожче за офіційну ціну. LPG використовують для рикш, приготування їжі й опалення, зокрема домогосподарства без підключення до мережевого газопостачання.

Міністр також запевнив, що уряд докладатиме максимальних зусиль, аби задовольнити попит на LPG взимку та забезпечити подачу побутового газу в години приготування їжі.

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