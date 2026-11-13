Пакистан оголосив тендер на два вантажі ЗПГ для зимових поставок — OilPrice

Державна компанія Pakistan LNG Limited у Пакистані оголосила тендер на закупівлю двох партій скрапленого природного газу для постачання в середині грудня та на початку січня. Про це OilPrice повідомляє з посиланням на Business Recorder, яке цитує тендерне оголошення.

Графік постачань

Переможці тендеру мають доставити вантажі на умовах DES до порту Касім. Одну партію очікують 14–16 грудня, іншу — 9–11 січня 2027 року.

Цей тендер повторно оголосили після того, як Пакистан відхилив пропозиції двох постачальників у межах попередньої процедури. Вони запропонували ціну від 27 до 31 долара за мільйон британських теплових одиниць.

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Закупівлі на спотовому ринку

За даними OilPrice, до війни з Іраном Пакистан переважно покладався на довгострокові поставки ЗПГ із Катару. Через перебої з ними країні довелося купувати дорожчий газ на спотовому ринку, що підвищило витрати на виробництво електроенергії.

Видання зазначає, що Катар у березні оголосив форс-мажор щодо експорту після іранських ударів, які пошкодили експортний хаб Ras Laffan. Водночас частина вантажів із Катару прибула до Пакистану після запевнень Ірану щодо безпечного проходження суден Ормузькою протокою.

За оцінкою OilPrice, для забезпечення зимових потреб Пакистану доведеться витратити на ЗПГ понад 1 млрд доларів. Через перебої з катарськими поставками країні також потрібно буде придбати на спотовому ринку ще 10 вантажів для доставки з листопада 2026 року до лютого 2027 року; їхня ціна, за даними видання, удвічі вища за ціну катарського ЗПГ.

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