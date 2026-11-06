Пакистан оскаржив поразку Маліхи Алі в півфіналі ЧС з ММА — Dawn

У Тбілісі, Грузія, пакистанська бійчиня Маліха Алі здобула бронзову медаль чемпіонату світу IMMAF зі змішаних єдиноборств у ваговій категорії до 65,8 кг. Пакистанська федерація ММА подала апеляцію на її поразку Поліні Балдіній роздільним рішенням суддів у півфіналі, повідомляє Dawn.

Апеляція федерації

За даними видання, перед півфінальним поєдинком Алі мала перелом пальця ноги, сильний забій повіки та частковий вивих щелепи. Президент Федерації ММА Пакистану Омар Ахмед розповів, що спортсменка погодилася вийти на бій попри травми.

Поєдинок із Балдіною завершився трьома різними суддівськими записками. Один суддя віддав усі три раунди суперниці Алі — 30:27, другий поставив 29:28 на користь пакистанки, а третій — 29:28 на користь її суперниці. Перемогу присудили Балдіній.

Федерація направила листа голові комісії IMMAF із суддівства та рефері. У ньому вона попросила надати розбивку оцінок за раундами, пояснити розбіжності в суддівських записках і провести очний технічний перегляд обох боїв.

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Шлях до бронзи

Перед півфіналом Алі роздільним рішенням перемогла дворазову чемпіонку Європи Вероніку Дроздову. Потім пакистанка одностайним рішенням суддів здолала мексиканку Андреа Габріелу Гусман Саласар і вийшла до півфіналу.

Ахмед заявив, що пакистанська сторона вважає результат півфіналу несправедливим. У зверненні федерація також зазначила, що торік Пакистан уже програвав півфінальний бій чемпіонату світу роздільним рішенням.

Сестра-близнючка Маліхи Манеша Алі, яка раніше цього року виграла золото Кубка світу IMMAF в Анголі, у чвертьфіналі категорії до 70,3 кг поступилася роздільним рішенням польці Мартині Карук. Розгляд апеляції щодо бою Маліхи Алі триває.

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