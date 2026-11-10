Пакистан планує залучити $1,7 млрд попри порушення умов — The Express Tribune

Пакистан планує залучити весь багатотраншевий пакет позик Світового банку обсягом близько $1,7 млрд для розширення податкової бази та узгодження державних видатків із конституційними нормами. Водночас реалізацію вже схваленого федерального траншу на $600 млн Світовий банк двічі оцінив як «помірно задовільну», повідомляє The Express Tribune.

Фінансування надають у межах програми Public Resource for Inclusive Development. Перший етап на $700 млн схвалили торік: $600 млн отримав федеральний уряд, ще $100 млн — уряд провінції Сінд. Наступний транш на $200 млн готують для провінції Хайбер-Пахтунхва.

Порушення тарифної політики

Однією з умов програми є виконання Національної тарифної політики. За даними видання, уряд двічі порушив цю вимогу: у червні, коли підвищив податки на імпорт, а також минулого місяця, коли Економічний координаційний комітет Кабінету міністрів схвалив додаткове мито для захисту виробника шин.

Світовий банк повідомив, що федеральна операція на $600 млн набула чинності 14 травня 2026 року. 29 червня було здійснено авансову виплату на $164,5 млн. У квітневому звіті банк зазначав, що операцію схвалили 19 грудня 2025 року, однак тоді вона ще не набула чинності.

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Податки, субсидії та видатки

У межах позики федеральний уряд також зобов'язався виконувати Національний фіскальний пакт, який передбачає припинення фінансування центральною владою проєктів і сфер, що належать до компетенції провінцій. The Express Tribune пише, що в червні уряд схвалив 87 млрд пакистанських рупій на проєкт у Сінді, хоча це суперечить положенням пакту.

Програма передбачає збільшення податкових надходжень, підвищення ефективності бюджетних витрат і розвиток систем статистичних та фіскальних даних. Серед запланованих заходів — оподаткування аграрних доходів на основі нових систем даних, цифровізація земельних реєстрів для податку на нерухомість, перегляд видатків і реформа субсидій на електроенергію для побутових споживачів.

Третій і четвертий етапи програми мають охопити провінції Белуджистан і Пенджаб. Світовий банк також планує підтримати розвиток Пакистанського бюро статистики та створення Національного центру даних і статистики для обміну інформацією між федеральними й провінційними установами.

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