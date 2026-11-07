Пакистан представив нову автополітику з фокусом на дешевші авто — Dawn

Федеральний уряд Пакистану представив в Ісламабаді нову автомобільну політику, що передбачає особливу увагу до доступніших автомобілів та електромобілів. Про це на пресконференції повідомили міністр інформації Аттаулла Таррар і Харун Ахтар Хан, передає Dawn.

Шість напрямів політики

Харун Ахтар Хан заявив, що під час підготовки документа виконали значний обсяг роботи, а прем’єр-міністр Шехбаз Шариф приділив цьому питанню багато часу.

За його словами, політика ґрунтується на шести напрямах: зниженні вартості транспортних засобів, передусім для середнього та нижнього середнього класів, розвитку експорту, локалізації виробництва, безпеці автомобілів, просуванні електромобілів і прозорості.

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Заява щодо вартості автомобілів

Ахтар Хан також заявив, що уряд застосував у новій автополітиці тарифну політику, метою якої є зниження виробничих витрат і вартості імпорту сировини.

За його словами, цей підхід має привести до зниження цін на автомобілі. Конкретних механізмів нової політики, термінів її реалізації та параметрів тарифних змін у повідомленні не наведено.

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