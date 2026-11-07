Пакистан розгляне видачу візи голові уряду Пенджабу Манну — NDTV

Пакистан заявив, що розгляне можливість видати візу голові уряду індійського штату Пенджаб Бгаґванту Манну, якщо він захоче відвідати країну. Про це під час щотижневого брифінгу сказав речник МЗС Пакистану Саджад Гайдер Хан, повідомляє NDTV.

Запрошення до Лахора

23 жовтня Манн повідомив, що отримав запрошення на Всесвітню пенджабську конференцію, яка має відбутися в Лахорі 27 листопада. Він також поставив питання, чи дозволить йому уряд Індії здійснити цю поїздку.

Хан уточнив, що рішення індійської влади щодо дозволу Манну на поїздку до Пакистану є окремим питанням. Манн очолює уряд штату Пенджаб і є представником партії «Аам Аадмі».

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Картапурський коридор

Манн також висловлював бажання, щоб усі депутати Законодавчої асамблеї Пенджабу відвідали святиню Картарпур-Сахіб у Пакистані після відновлення роботи Картапурського коридору. Він з’єднує індійське місто Дера-Баба-Нанак із гурудварою Дарбар-Сахіб у пакистанському Картарпурі та дає індійським паломникам змогу відвідувати святиню без пакистанської візи за чинними правилами.

За словами Хана, Пакистан готовий сприяти релігійним паломництвам після скасування обмежень. Він заявив, що у 2025 році країна видала понад 9 тисяч віз індійським паломникам, зокрема сикхам та індуїстам, а в першій половині 2026 року — ще понад 4 тисячі віз сикхським паломникам.

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