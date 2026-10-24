Пакистан відкинув звинувачення Халілзада в озброєнні афганців — The Express Tribune

Міністерство інформації Пакистану відкинуло звинувачення колишнього посланця США в Афганістані Залмая Халілзада в нібито озброєнні афганців для боротьби проти «Талібану» та пов’язаних із ним терористичних угруповань. Відомство назвало ці твердження безпідставними й такими, що вводять в оману, повідомляє The Express Tribune.

Заява міністерства

У заяві, оприлюдненій у соцмережі X, міністерство стверджує, що Халілзад повторює спекулятивні наративи. Відомство також заявило, що не слід ототожнювати антитерористичні операції Пакистану проти організацій, які діють на територіях під контролем афганського «Талібану» та, за версією Ісламабада, загрожують пакистанським громадянам, із вербуванням афганців або підтримкою озброєних груп в Афганістані.

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Твердження про загрози з Афганістану

Пакистанське міністерство заявило, що країна бере участь у боротьбі з тероризмом і зазнала значних жертв заради регіонального миру та безпеки. Воно також послалося на моніторингові звіти ООН, у яких, за його словами, зафіксовано подальшу присутність і діяльність в Афганістані терористичних організацій, зокрема «Техрік-е-Талібан Пакистан» і «Аль-Каїди».

Ісламабад додав, що заяви Халілзада, на його думку, відвертають увагу від відповідальності афганського «Талібану» за недопущення використання афганської території для терористичної діяльності проти Пакистану з боку угруповань, які пакистанська сторона називає підтримуваними Індією.

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