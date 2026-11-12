Пакистан відмовився прийняти іранських затриманих з рейсу США — Jerusalem Post

У США депортаційний рейс з іранськими затриманими був змушений повернутися після того, як пакистанська влада, за повідомленнями, відмовилася прийняти цих людей. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на ABC News та Ірано-американський фонд правового захисту (IALDF).

Друга невдала спроба

Затриманих планували доправити до Пакистану, а потім перевезти до Ірану. За даними двох співрозмовників ABC News, обізнаних із ситуацією, пакистанська влада не погодилася прийняти їх. Причина відмови невідома.

Це була друга невдала спроба депортувати групу. У неділю рейс, який мав вилетіти з Меси у штаті Аризона, скасували вже після того, як затримані сіли на борт. За словами адвоката IALDF, після скасування рейсу їх повернули до центру утримання.

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Заява DHS та позиція судді

Речник Міністерства внутрішньої безпеки США заявив, що на рейсі у вівторок перебували люди, які, за його твердженням, мали історії арештів і засуджень у справах про напади, торгівлю наркотиками, жорстоке поводження з дітьми, домашнє насильство та незаконне володіння зброєю. Він також сказав, що всі вони мали остаточні рішення про видворення.

Дві невдалі спроби депортації відбулися після критики планів адміністрації Дональда Трампа з боку федеральної судді США Ани Реєс. Під час слухання 15 жовтня вона зобов’язала уряд щонайменше за п’ять днів повідомляти про поміщення людини до транспорту або літака для видворення, а також за 24 години — про остаточно затверджений план видворення.

Суддя також розкритикувала можливе повернення затриманих до Ірану на тлі триваючої війни, зазначивши, що США вже бомбардували цю країну і можуть продовжити це робити.

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