Пакистан відновив торгівлю з Іраном через пункт Габд—Рімдан — Dawn

Пакистан у суботу відновив роботу прикордонного пункту Габд—Рімдан на кордоні з Іраном у районі Гвадара. Це дозволило поновити двосторонню торгівлю та рух вантажівок зі скрапленим нафтовим газом і товарами першої необхідності, які застрягли після призупинення роботи переходу 17 жовтня, повідомляє Dawn.

Пропуск вантажів відновили

Прикордонники дозволили перетин пункту, також відомого як Gate 250, комерційним вантажам із накладними, датованими 16 жовтня або раніше. Президент Торгово-промислової палати Гвадара Мір Навід Джан Калматі підтвердив, що торговельні операції відновилися вранці.

За його словами, вантажівки та інші транспортні засоби з імпортними й експортними товарами знову можуть рухатися в обох напрямках. Калматі заявив, що це дасть негайне полегшення торговцям і перевізникам, які залишалися по різні боки кордону. Він також очікує, що відновлення постачань допоможе послабити дефіцит скрапленого нафтового газу в Пакистані та стримати зростання цін на енергію і продукти.

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Напад на вантажівки

Перед відкриттям переходу місцева влада переглянула безпекову ситуацію та направила додаткові сили для охорони торговельних конвоїв. У четвер невстановлені озброєні люди атакували скупчення вантажних автомобілів біля закритого пункту пропуску, підпаливши десятки машин і пошкодивши ще кілька.

Вантажівки стояли біля кордону від 17 жовтня, коли Міністерство торгівлі Пакистану раптово зупинило торгівлю через переходи Габд—Рімдан і Тафтан. Відомство негайно відкликало торговельне розпорядження від 3 жовтня, не пояснивши причин такого рішення.

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