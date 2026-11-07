Пакистан виграв командний чемпіонат Азії зі сквошу — Dawn

Чоловіча збірна Пакистану перемогла Південну Корею з рахунком 2:0 у фіналі 23-го командного чемпіонату Азії зі сквошу в Ісламабаді, Пакистан. Змагання відбулися 7 листопада в комплексі Mushaf Squash Complex, повідомляє Dawn.

Матчі фіналу

Нур Заман переміг Чонміна Рю з рахунком 11:5, 11:7, 13:11. Мохаммад Асім Хан обіграв Соджіна О — 11:6, 11:5, 11:4. Ці дві перемоги принесли пакистанській команді титул чемпіона Азії.

У жіночому фіналі команда Гонконгу перемогла Малайзію з рахунком 2:1 і стала чемпіоном Азії.

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Призери та церемонія закриття

Бронзові медалі чоловічого турніру здобули команди Гонконгу та Малайзії. У жіночих змаганнях треті місця посіли Іран і Корея.

На церемонії закриття були присутні легенди сквошу Гогі Алауддін, Камар Заман і Джаншер Хан, віцепрезидент Азійської федерації сквошу Аділь Джассім Аль-Гаріб, а також представники Федерації сквошу Пакистану.

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