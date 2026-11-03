Пакистан випробував першу вітчизняну ракету класу повітря-повітря — Dawn

Пакистан провів успішні льотні випробування Fa’az — першої розробленої в країні ракети класу «повітря-повітря». Як повідомляє Dawn, про випробування заявила пресслужба збройних сил Пакистану ISPR.

Заявлені характеристики ракети

За даними ISPR, Fa’az оснащена сучасною системою термінального наведення та здатна уражати повітряні цілі на дальніх дистанціях. У пресслужбі заявили, що ракета має розширити оперативні можливості Повітряних сил Пакистану та посилити оборонний потенціал країни.

На оприлюдненому відео зафіксовано тестовий запуск Fa’az із винищувача JF-17. За повідомленням ISPR, за випробуванням спостерігали старші військові офіцери, а також науковці й інженери, які брали участь у розробці системи.

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Привітання науковців

Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі, прем’єр-міністр Шехбаз Шаріф, начальник штабу оборони та начальник штабу сухопутних військ фельдмаршал Асім Мунір, а також керівники видів збройних сил привітали науковців.

Міністр внутрішніх справ Мохсін Накві також назвав випробування Fa’az значним кроком у розвитку оборонної галузі. У жовтні Пакистан повідомляв про випробування двох ракет класу «земля-земля»: гіперзвукової балістичної Fatah-2 ER 13 жовтня та розширеної версії крилатої ракети наземного базування Fatah-IV ER тижнем раніше.

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