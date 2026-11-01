Пакистан заявив про відповідь на обстріл з афганських постів — Dawn

Пакистанські сили відповіли на обстріл прикордонних контрольно-пропускних пунктів з афганських постів у районі Нижнього Південного Вазиристану в Пакистані. Про це повідомляє Dawn з посиланням на заяву заступника окружного комісара. В офіційному акаунті посадовця в X заявили, що стрілянина з афганського боку тривала.

Заява місцевої влади

За твердженням окружної влади, пакистанські сили негайно відповіли на обстріл, цілячись у кілька афганських прикордонних постів, мінометні позиції та оборонні пункти.

У повідомленні також заявили, що представники афганського руху «Талібан» нібито залишили свої позиції та відступили після відповіді пакистанських сил. За даними влади Нижнього Південного Вазиристану, з прикордонних районів не надходило повідомлень про втрати на пакистанському боці.

Міжвідомча служба зв’язків з громадськістю Пакистану, що відповідає за комунікації збройних сил, станом на час публікації не коментувала інцидент.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Попередні сутички

Новий обмін вогнем стався після сутичок у п’ятницю. Тоді пакистанські державні медіа з посиланням на джерела в силових структурах повідомляли, що пакистанські військові у відповідь знищили кілька постів афганського «Талібану» в районах поблизу Південного Вазиристану та Парачинара.

У вівторок афганські сили також відкривали вогонь у прикордонному районі Ангур-Адда. За даними видання, загинув один місцевий житель, а п’ятеро членів однієї родини зазнали поранень. Пакистан відкинув заяву міністерства оборони Афганістану, яке назвало Пакистан агресором, назвавши її «вигадкою брехні».

Держсекретар США Марко Рубіо в суботу заявив, що Вашингтон почув занепокоєння Пакистану щодо тероризму, який, за словами Ісламабада, походить з Афганістану. Він додав, що Сполучені Штати готові відіграти продуктивну роль, якщо така можливість буде.

Читай нас у