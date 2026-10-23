Пакистан заявив про завершення ратифікації угоди з Саудівською Аравією — Dawn

Речник МЗС Пакистану Саджад Хайдер Хан заявив, що Пакистан і Саудівська Аравія завершили процедури ратифікації Мекканської угоди про спільну оборону. Туреччина ще здійснює необхідні процедури відповідно до свого національного законодавства, повідомляє Dawn.

Пакистан, Саудівська Аравія та Туреччина підписали угоду в серпні. Вона передбачає, що збройний напад на одного з учасників вважатиметься нападом на всіх. За словами Хана, сторони й надалі обговорюють питання, пов’язані з угодою, її ратифікацією та практичним застосуванням.

Оборонний характер угоди

Речник пакистанського зовнішньополітичного відомства назвав договір оборонним за своєю суттю та таким, що відповідає Статуту ООН. За його словами, угода має зміцнювати колективну оборону, стримування та регіональну стабільність і не спрямована проти конкретної держави.

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Згідно зі статтею 2 домовленості, документ створює рамку для колективної допомоги у разі зовнішньої збройної агресії проти одного з партнерів. Водночас характер і масштаб такої допомоги три держави визначатимуть спільно після оцінки обставин конкретної ситуації.

Процедури в Туреччині

Туреччина цього тижня передала угоду до парламенту для ратифікації. Хан також заявив, що в тексті документа немає прихованих положень, а Пакистан підтримує оприлюднений у турецькому парламенті текст угоди.

Мекканська угода набула додаткового значення на тлі атак хуситів на Саудівську Аравію. Раніше цього місяця МЗС Пакистану повідомляло, що три країни після екстреного засідання Стратегічного політичного й оборонного комітету в Ер-Ріяді погодилися швидко розгорнути в королівстві військові сили та засоби. Речник наголосив, що рішення про можливе застосування угоди у відповідь на атаки хуситів мають ухвалювати всі три партнери відповідно до її положень.

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