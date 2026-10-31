Пакистан заявив про знищення позицій Талібану на кордоні — The Express Tribune

Пакистанська армія заявила, що знищила кілька постів і військових позицій афганського Талібану в районах, прилеглих до Південного Вазірістану та Парачинара. Про це з посиланням на джерела у сфері безпеки повідомляє The Express Tribune.

Відповідь на обстріл

За даними державного Radio Pakistan, пакистанські військові застосували важке озброєння у відповідь на обстріл, який афганський Талібан, за твердженням пакистанської сторони, здійснив у районі Ангур-Адда в четвер. Пакистанські військові стверджують, що внаслідок операції представники Талібану залишили свої позиції та відступили.

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Заяви про втрати

Radio Pakistan також повідомило про загибель кількох представників афганського Талібану під час операції. Незалежного підтвердження цих даних у матеріалі не наведено.

Загостренню передував інцидент 27 жовтня. Тоді, за твердженням пакистанської сторони, сили афганського Талібану відкрили вогонь по пакистанських прикордонних постах і цивільних районах в Ангур-Адда, у Нижньому Південному Вазірістані.

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