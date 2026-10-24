Пакистан заявив, що вбив 10 бойовиків у Гвадарі — The Express Tribune

Пакистанські силовики заявили, що під час операцій у Гвадарі в провінції Белуджистан убили 10 осіб, яких назвали бойовиками. За даними медіакрила пакистанських військових ISPR, серед загиблих була жінка.

Як повідомляє The Express Tribune, операції провели після спроб нападів поблизу прикордонного переходу Габд і в місті Гвадар. За заявою ISPR, атаки сталися у четвер: загинув один цивільний, також було пошкоджено кілька автомобілів. Військові стверджують, що серед їхнього персоналу втрат не було, а порядок відновили.

Заяви військових

ISPR назвав нападників терористами та заявив, що вони діяли за підтримки Індії. Представники військових також засудили залучення жінки до нападу, заявивши, що її нібито примусили до цього.

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За версією ISPR, нападники намагалися перешкодити розвитку та добробуту Белуджистану. Медіакрило військових повідомило, що антитерористична кампанія в межах програми Azm-e-Istehkam триватиме.

Візит Асіма Муніра до Пешавара

Начальник сил оборони та командувач армії Пакистану фельдмаршал Асім Мунір під час візиту до штаб-квартири корпусу в Пешаварі заявив про намір продовжувати кампанію проти угруповань, які пакистанські військові називають підтримуваними Індією. Йому доповіли про безпекову ситуацію, контртерористичні операції, заходи з управління кордоном і готовність підрозділів у провінції.

Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі похвалив силовиків за зрив нападів у Гвадарі та висловив співчуття через загибель цивільного. Він також засудив використання гідності белуджистанських жінок у політичних цілях.

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