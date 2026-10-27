Пакистан закликав Індію припинити порушення прав у Кашмірі — Dawn

У Пакистані під час відзначення Дня чорного Кашміру керівництво країни підтвердило підтримку жителів Джамму і Кашміру та закликало Індію припинити порушення прав людини. Пам’ятну дату в Пакистані пов’язують із прибуттям індійських військ до Срінагара 27 жовтня 1947 року, повідомляє Dawn.

Заява прем’єр-міністра

Прем’єр-міністр Шехбаз Шаріф назвав події 1947 року початком «трагічного розділу» в історії Джамму і Кашміру. Він висловив занепокоєння тривалим ув’язненням кашмірських політичних діячів, активістів і правозахисників.

Шаріф заявив, що позиція Пакистану щодо Джамму і Кашміру залишається «чіткою, послідовною та принциповою». За його словами, тривалий мир і стабільність у Південній Азії неможливі без справедливого та мирного врегулювання питання відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН і прагнень кашмірського народу.

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Заклик до міжнародної спільноти

Президент Асіф Алі Зардарі заявив, що жителі Джамму і Кашміру від 1947 року зазнають конфлікту, обмежень і позбавлення основних прав. Він назвав приводом для серйозного занепокоєння обмеження фундаментальних свобод, посилення мілітаризації, арешти та повідомлення про порушення прав людини.

Віцепрем’єр і міністр закордонних справ Ісхак Дар заявив, що односторонні кроки Індії від 5 серпня 2019 року загострили ситуацію на спірній території. Він закликав міжнародну спільноту приділяти постійну увагу ситуації з правами людини, спонукати Індію припинити порушення та дозволити жителям регіону реалізувати право на самовизначення. Дар також заявив, що врегулювання спору неможливе односторонніми діями або застосуванням сили.

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