Пакистан закликав ООН не послаблювати миротворчі місії через бюджет — Dawn

Пакистан закликав Організацію Об’єднаних Націй не послаблювати миротворчі місії через фінансові обмеження та скорочення витрат. Постійний представник Пакистану при ООН Саєд Хайдер Шах заявив, що зменшення ресурсів може підірвати здатність організації підтримувати міжнародний мир і безпеку, повідомляє Dawn.

Генеральна асамблея ООН затвердила бюджет миротворчих операцій на 2026–2027 роки у розмірі 5,1 млрд доларів. Це приблизно на 10% менше, ніж попереднього року. Торішня фінансова криза вже змусила ООН скоротити видатки місій і репатріювати чверть уніформованого персоналу миротворчих операцій.

Мандати мають визначати ресурси

Виступаючи у Четвертому комітеті 81-ї сесії Генасамблеї ООН, Шах заявив, що для використання миротворчого інструменту за потреби необхідна політична воля Ради Безпеки. Він закликав реформувати операції так, щоб підвищити їхню ефективність, не втрачаючи спроможностей для виконання мандатів.

За словами дипломата, фінансові ліміти не мають визначати оперативні потреби місій. Спочатку слід встановити політичні цілі та завдання місії, а вже потім визначати необхідну кількість персоналу, обладнання й фінансування. Пакистан назвав серед пріоритетів реформ політичні рішення, належне ресурсне забезпечення мандатів, безпеку миротворців і збереження колективної відповідальності держав-членів ООН.

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Захист миротворців

Пакистан також наголосив на необхідності посилити відповідальність за злочини проти миротворців. Разом із Данією країна брала участь у просуванні резолюції Ради Безпеки ООН 2823, яку одноголосно ухвалили за підтримки 153 співавторів. Документ спрямований на посилення відповідальності за злочини проти миротворців ООН.

Шах закликав зміцнити розслідування та судове переслідування винних, поліпшити облік таких справ і підтримати національні можливості для притягнення нападників до відповідальності. Він також відзначив роль Спеціального комітету з операцій з підтримання миру C-34 у формуванні політики миротворчої діяльності ООН.

За даними видання, понад 170 тисяч пакистанських військових і поліцейських служили в місіях ООН упродовж шести десятиліть, із них 183 загинули. Пакистан також приймає Групу військових спостерігачів ООН в Індії та Пакистані.

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