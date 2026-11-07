Пакистан запустив онлайн-реєстрацію суден і човнів — The Express Tribune

У Пакистані запрацювала система онлайн-реєстрації суден і човнів, яка дає власникам змогу подавати заявки без відвідування державних установ. Про запуск системи повідомив міністр морських справ Мухаммад Джунайд Анвар Чаудрі, пише The Express Tribune.

Подання заяв через інтернет

За словами міністра, модулі для реєстрації суден і човнів стали повністю доступними онлайн після завершення необхідних підготовчих заходів. Він заявив, що новий механізм має скоротити обсяг паперової роботи, заощадити заявникам час і кошти, а також підвищити прозорість процедур.

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Система також має допомогти підтримувати актуальну національну базу даних зареєстрованих суден. Реєстрацією торговельних суден, рибальських човнів, вітрильних суден і портових плавзасобів займається Департамент торговельного мореплавства при Міністерстві морських справ Пакистану.

Підготовка цифрових платежів

Міністерство також працює над запровадженням онлайн-оплати для заявників. Представники Департаменту торговельного мореплавства та Державного банку Пакистану мають обговорити інтеграцію електронного платіжного механізму до системи реєстрації.

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