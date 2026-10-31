Пакистан звинуватив афганський Талібан у відмові протидіяти тероризму — Dawn

Міністерство інформації Пакистану 31 жовтня звинуватило афганський Талібан у тому, що він не розв’язує проблему тероризму, який, за твердженням Ісламабада, походить з території Афганістану. Про це повідомляє Dawn.

Заява пролунала у відповідь на слова речника афганського Талібану Забіхулли Муджахіда. Він заявив Hurriyat Radio, що саме неправильна політика Ісламабада заважає врегулюванню конфлікту між двома країнами. За його словами, Пакистан не прагне вирішити суперечності шляхом переговорів і не має належної готовності до мирного врегулювання.

Позиція Пакистану

Пакистанське міністерство назвало ці заяви свідченням небажання керівництва Талібану протистояти причинам погіршення двосторонніх відносин. Відомство стверджує, що афганська сторона перекладає відповідальність на Ісламабад, водночас ігноруючи питання безпеки.

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У міністерстві наголосили, що безпека громадян Пакистану не підлягає обговоренню. Ісламабад заявив, що не терпітиме існування через кордон терористичних осередків, які, за його оцінкою, становлять загрозу для країни.

Заява про можливі заходи

Пакистан також заявив, що відмова Талібану розв’язувати проблему тероризму є головною перешкодою для нормалізації відносин між країнами. Міністерство інформації повідомило, що Пакистан залишає за собою право вживати всіх необхідних заходів відповідно до міжнародного права для усунення загроз національній безпеці незалежно від місця їхнього походження.

Ісламабад закликав Кабул визнати відповідальність за протидію таким загрозам і заявив, що рішучість Пакистану захищати своїх громадян не слід сприймати як слабкість.

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