Пакистанська крикетна рада перенесла другий тест до Равалпінді через смог — Dawn

Пакистанська крикетна рада перенесла другий тестовий матч між збірними Пакистану та Шрі-Ланки з Лахора до Равалпінді через посилення смогу та погіршення якості повітря. Як повідомляє Dawn, поєдинок відбудеться на стадіоні для крикету в Равалпінді.

Матч проведуть у Равалпінді

Другий матч серії з двох тестів спочатку планували провести в Лахорі з 17 до 21 листопада. Після зміни місця проведення він відбудеться в Равалпінді в ті самі дати.

Речник Пакистанської крикетної ради Амір Мір заявив у соцмережі X, що матч перенесли через поточні погодні умови. За його словами, рішення ухвалили на тлі зростання рівня смогу в Лахорі та занепокоєння погіршенням якості повітря.

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Обидва тести відбудуться на одному стадіоні

Лахор упродовж останніх 10 днів потерпає від сильного смогу. Dawn повідомляє, що індекс якості повітря в місті сягав 600, через що Лахор опинився серед найбільш забруднених міст світу.

Обидва матчі тестової серії відбудуться в Равалпінді, де вже триває перший тест. На другий день Пакистан оголосив про завершення першої подачі з результатом 434 за дев’ятьма втратами, а найрезультативнішим гравцем став Сауд Шакіль, який набрав 93 очки. Гру зупинили через недостатнє освітлення, коли Шрі-Ланка мала 114 очок за три втрати у другій подачі.

Тур Шрі-Ланки в Пакистані

Збірна Шрі-Ланки гастролює в Пакистані від початку жовтня. Раніше Пакистан виграв серію з трьох матчів Twenty20 з рахунком 2:1, а також трисерію ODI, у якій брала участь Англія. Поточна тестова серія входить до циклу Чемпіонату світу з тестового крикету ICC 2025–2027 років.

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