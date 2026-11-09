Пакистанська залізниця планує відновити рух Лахор—Фейсалабад 15 листопада — Dawn

У Пакистані Pakistan Railways планує 15 листопада відновити рух поїздів на напрямку Лахор—Фейсалабад. Сполучення зупинили після того, як серпневі повені зруйнували залізничний міст поблизу Шейхупури.

Перевірка колії перед запуском

Як повідомляє Dawn, інженерні бригади Pakistan Railways майже завершили відновлення мосту та укладання колії. Цивільні роботи на об’єкті вже завершено, водночас фахівці перевіряють щойно прокладену колію та виконують інші роботи.

Генеральний директор Pakistan Railways Хафізулла заявив, що спорудження нового насипу й укладання рейок практично завершено. За його словами, пробний рух поїзда на маршруті мають розпочати протягом найближчих кількох днів, а офіційне відновлення перевезень заплановане на 15 листопада за участю федерального міністра залізниць.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ремонт моста після повені

Роботи на мосту Массан-Калар розпочали в третій тиждень вересня, коли відступила паводкова вода. Перед початком ремонту консультант підготував проєкт, який передбачає спорудження міцного насипу та облаштування водопропускних проходів під іншими мостами, щоб уникнути подібних руйнувань у майбутньому.

За даними начальника Лахорського залізничного дивізіону Інамулли Хана, вартість проєкту становить 455 млн пакистанських рупій. Він включає цивільні, механічні та електротехнічні роботи. Серед поїздів цього напрямку — Shalimar Express, Badar Express, Ghauri Express, Karakoram Express, а також вантажні поїзди за наявності вантажів.

Рух на ділянці Лахор—Фейсалабад через Шахдару та Шейхупуру призупинили після паводків на річках Раві й Чинаб та проривів на водотоках Нуллах-Дег і Бхерр. Вода розмила ґрунт під залізничними мостами, зокрема біля Кіла-Саттар-Шаха. Через це Pakistan Railways скасувала рейси з Лахора до Фейсалабада, а також поїзди Лахор—Карачі та Ханевал—Лахор, що прямували через Фейсалабад.

Читай нас у