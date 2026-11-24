У Китаї пакистанський астронавт Мухаммад Зішан Алі увійде до складу екіпажу місії Shenzhou-24, яка має вирушити на орбітальну станцію «Тяньгун». Він має стати першим іноземним астронавтом на китайській станції та учасником першого спільного польоту китайських і закордонних астронавтів у програмі пілотованої космонавтики КНР.

Екіпаж Shenzhou-24

Колишній пілот збройних сил Пакистану полетить разом із китайськими астронавтами Тан Хунбо та У Ї. Старт місії запланований на 8:18 середи з космодрому в Цзюцюані, провінція Ганьсу, повідомляє South China Morning Post з посиланням на речника Китайського агентства пілотованої космонавтики Чжана Цзінбо.

Алі працюватиме на станції приблизно тиждень як фахівець із корисного навантаження. Після цього він має повернутися на Землю на кораблі Shenzhou-23 разом із Чжан Чжиюанем і першим астронавтом із Гонконгу Лай Ка-їном, які завершують шестимісячну ротацію.

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Річне перебування на орбіті

Третій учасник екіпажу Shenzhou-23 Чжу Янчжу залишиться на «Тяньгуні» ще на шість місяців разом із двома китайськими астронавтами Shenzhou-24. Таким чином він може здійснити перше в історії Китаю річне перебування на орбіті.

За даними видання, річне перебування має допомогти перевірити здатність людського організму адаптуватися до тривалих польотів у далекому космосі. Отримані дані планують використати для майбутніх пілотованих посадок Китаю на Місяць і дослідження Марса.

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