Пакистанський астронавт приєднається до місії Китаю Shenzhou-24 — The Express Tribune

Пакистанський астронавт увійде до складу китайської місії Shenzhou-24 на космічну станцію Китаю. Він працюватиме спеціалістом із корисного навантаження, повідомляє The Express Tribune з посиланням на китайський телеканал CCTV і Китайське агентство пілотованої космонавтики.

Перший іноземний відвідувач станції

Пакистанський представник стане першим іноземним відвідувачем китайської космічної станції. За інформацією CCTV, після короткострокового орбітального польоту він має повернутися на Землю на кораблі Shenzhou-23.

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Пекін поки не назвав ані імені астронавта, ані дати запуску Shenzhou-24. У вересні представник пакистанського космічного агентства повідомив Reuters, що пілоти Зішан Алі та Хуррам Дауд протягом кількох місяців проходили підготовку в Китайському центрі досліджень і підготовки астронавтів у Пекіні.

Співпраця Пакистану й Китаю

Місія відбуватиметься в межах двосторонньої співпраці Пакистану та Китаю в рамках китайської ініціативи «Один пояс, один шлях». У повідомленні зазначено, що це буде перший в історії китайської програми пілотованої космонавтики спільний космічний політ за участю китайських та іноземних астронавтів.

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