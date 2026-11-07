Пакистанський стартап RLabs отримав нагороду на саміті в Кремнієвій долині — Dawn

Пакистанський стартап RLabs, який очолює Гарріс Ахмед, отримав нагороду GOAL Startup Award на Silicon Valley November Summit у Каліфорнії, США. Саміт відбувався з 2 до 5 листопада та був організований інноваційною платформою і венчурною компанією Plug and Play, повідомляє Dawn.

Презентація серед 18 стартапів

RLabs був одним із 18 стартапів із різних країн, які отримали можливість презентувати свої ідеї в межах програми Global Overseas Acceleration & Learning, або GOAL. За словами Ахмеда, команда представила симулятори на основі розширеної реальності XR, синтетичні дані та рішення для навчання машин.

Понад 3 тисячі учасників саміту представляли стартапи, венчурні фонди, корпорації, інноваційні структури та державних партнерів. Захід був присвячений штучному інтелекту й deep tech та включав демонстрації і презентації понад 300 стартапів у більш ніж 20 галузевих програмах.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Розробки RLabs

RLabs пройшов інкубацію в Національному інкубаційному центрі аерокосмічних технологій Nicat. За даними центру, стартап навчає власну велику мовну модель для модульного кросплатформного симуляційного рушія, який, як стверджує Nicat, може скоротити час розробки на 75%.

Гарріс Ахмед, випускник Національного університету наук і технологій 2018 року, також повідомив про майбутній запуск у США. Міністерка інформаційних технологій Пакистану Шаза Фатіма Хаваджа назвала відзнаку свідченням потенціалу пакистанських фахівців і розвитку стартап-екосистеми країни.

Читай нас у