Palantir лобіювала поширення ШІ на записи GP у Британії — The Guardian

У Великій Британії американська компанія Palantir через WhatsApp закликала міністра охорони здоров’я розглянути поширення своєї технології штучного інтелекту на медичні записи пацієнтів лікарів загальної практики. Як повідомляє The Guardian, компанія заявляла, що об’єднання даних первинної та вторинної медичної допомоги є необхідним, а її програмне забезпечення підходить для цього завдання.

Листування з міністром

Повідомлення, які технологічна правозахисна організація Foxglove отримала за законом про свободу інформації, охоплюють період із липня 2025 року до березня 2026 року. За даними видання, вони, ймовірно, є листуванням між керівником Palantir у Великій Британії Луїсом Мослі та колишнім міністром охорони здоров’я Зубіром Ахмедом.

У лютому компанія просувала можливість застосування своєї платформи Foundry для роботи з даними GP. Palantir заявляла, що це могло б забезпечити швидший доступ пацієнтів до лікарів загальної практики, ефективніше спостереження за ослабленими пацієнтами та розвиток профілактичної медицини. Компанія також стверджувала, що медичні установи зберігатимуть місцевий контроль над своїми даними.

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Дані GP поза чинним контрактом

Медичні записи пацієнтів GP прямо виключені зі сфери чинного контракту Palantir із Національною службою охорони здоров’я Англії на 330 млн фунтів стерлінгів. За цим контрактом компанія керує федеративною платформою даних NHS. Коли уряд Ріші Сунака оголошував угоду з Palantir, він заявив, що дані GP не стануть частиною національної платформи.

Представник Palantir у листуванні визнавав політичну складність використання таких даних та радив заздалегідь пояснити можливий крок через імовірну протидію лікарів і критиків компанії. Британська медична асоціація, яка представляє лікарів, виступала проти інтеграції даних GP до платформи Palantir, посилаючись на ризики для довіри пацієнтів і відносин між лікарем та пацієнтом.

У Palantir заявили, що давно підтримують обмін даними між різними структурами NHS за умови збереження місцевого контролю над ними. Компанія додала, що рішення про подальше впровадження її програмного забезпечення має ухвалювати уряд. Міністерство охорони здоров’я та соціального забезпечення Великої Британії відмовилося коментувати листування.

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