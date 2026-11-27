Палата депутатів Чехії схвалила урядову пропозицію запровадити надприбутковий податок для нафтопереробних заводів після різкого зростання маржі переробки нафти. Податок становитиме 50% додаткової маржі порівняно з показником 2025 року та діятиме у 2026 і 2027 роках.

Кого стосуватиметься податок

За даними Radio Prague International, захід може торкнутися двох нафтопереробних заводів, які належать компанії Orlen Unipetrol. Компанія попередила, що новий податок може поставити під загрозу її інвестиції.

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Позиції сторін

Міністерка фінансів Алена Шиллерова, представниця партії ANO, заявила, що надзвичайні прибутки зумовлені геополітичними подіями, а не поліпшенням результатів роботи компаній. Опозиція застерігає, що витрати, пов’язані з новим збором, зрештою можуть бути перекладені на споживачів.

Очікувані надходження

Очікується, що цього року податок принесе 5,5 млрд чеських крон. Для остаточного набуття чинності ініціативу ще мають схвалити Сенат Чехії та президент країни.

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