Палата депутатів Італії схвалила законопроєкт про поновлення медиків — The Guardian

Нижня палата парламенту Італії у жовтні схвалила законопроєкт, який дозволяє медичним працівникам, виключеним із професійних реєстрів під час пандемії COVID-19 через серйозні порушення, пов’язані з антивакцинаторськими переконаннями, подати заяву на поновлення. Ідеться, зокрема, про тих, хто просував методи лікування без наукового обґрунтування, повідомляє The Guardian.

Ініціативу просуває партія прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні «Брати Італії», її також підтримує коаліційна «Ліга». Водночас у Forza Italia думки щодо документа розділилися. Для ухвалення законопроєкту в нижній палаті знадобилися голоси «Національного майбутнього» — ультраправої політичної сили, яку очолює колишній генерал Роберто Ванначчі. Він виступав проти обов’язкової вакцинації.

Голосування в Сенаті

Щоб набути чинності, документ має пройти голосування в Сенаті, яке заплановане на січень. Медичні експерти, за даними видання, занепокоєні передусім не можливою кількістю поновлених фахівців, яка, ймовірно, буде невеликою, а ризиком подальшого падіння довіри до вакцинації.

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Дослідження кафедри громадського здоров’я та педіатричних наук Туринського університету, опубліковане в лютому в Lancet Regional Health Europe, показало, що майже кожен другий дорослий італієць вагається щодо щеплень. У вибірці були 50 тисяч повнолітніх жителів країни. Автори пов’язали таку позицію передусім із дезінформацією та браком довіри до державних інституцій, а не зі страхами щодо безпеки вакцин.

Побоювання медиків

За даними Міністерства охорони здоров’я Італії, за перші п’ять місяців року в країні зафіксували 472 випадки кору — проти 322 за такий самий період торік. Понад половину випадків виявили серед молодих дорослих. Охоплення щепленням від грипу серед людей віком від 65 років цього сезону поки що становить 49,81% — уперше нижче 50% із зими 2014–2015 років.

Очільниця школи гігієни та профілактичної медицини Туринського університету Роберта Сіліквіні попередила, що поновлення медиків, які відкидали наукові докази, може мати «руйнівний» вплив на сприйняття вакцинації. Президент Італії Серджо Маттарелла також засудив поширення антивакцинаторських повідомлень, застерігши від «ірраціональних переконань» і «руйнівних фейкових новин».

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