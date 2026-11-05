Палата депутатів Парагваю проголосувала за імпічмент президента Пеньї — NPR

У Парагваї палата депутатів одноголосно підтримала імпічмент президента Сантьяго Пеньї через кілька хвилин після того, як він оголосив про відставку. Голосування відбулося на тлі кризи довкола цифрового Ueno Bank, після втручання регулятора в роботу якого клієнти втратили доступ до заощаджень, зарплат і пенсій. Про це повідомляє NPR.

За імпічмент проголосували всі 78 депутатів нижньої палати парламенту. Тепер звинувачення має розглянути Сенат, де для формального усунення глави держави необхідна підтримка двох третин сенаторів. Депутати правлячої партії «Колорадо» приєдналися до опозиції після трьох днів протестів в Асунсьйоні.

Відставка президента

Пенья повідомив про рішення піти у відставку у відеозверненні в соцмережі X, коли парламент уже обговорював його імпічмент. За його словами, цей крок був необхідний для збереження стабільності країни, соціального миру та демократичних інституцій. Президент також попросив вибачення у громадян, якщо в певний момент не виправдав їхньої довіри, але не взяв на себе відповідальності за банківську кризу.

На момент публікації Конгрес мав офіційно розглянути відставку Пеньї того ж дня. Після її прийняття віцепрезидент Педро Альяна мав скласти присягу як президент і завершити термін повноважень Пеньї до серпня 2028 року. Законодавці також мали обрати нового віцепрезидента.

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Криза Ueno Bank

Центральний банк Парагваю перебрав контроль над Ueno Bank після того, як регулятори виявили неналежно оформлені кредити компаніям, пов’язаним із власниками банку, а також витрати, які помилково врахували як активи. Після коригування звітності капітал банку виявився меншим за половину встановленого законом мінімуму.

Регулятор заявив про намір перевести рахунки клієнтів і активи, що ще мають вартість, до інших банків, а згодом ліквідувати установу. За даними NPR, приблизно 280 тисячам людей, які користувалися лише Ueno Bank, почали відкривати нові рахунки в інших установах.

Влада затримала вісьмох керівників Ueno, зокрема засновника Мігеля Васкеса та президента банку Хуана Мануеля Густале. Прокуратура також висунула звинувачення 27 працівникам банку та бізнес-партнерам у справах, що стосуються, зокрема, зловживання довірою та замаху на шахрайство.

Учасники протестів вимагали повернути їм заощадження та усунути Пенью з посади. Поліція застосувала проти натовпу перцевий газ і гумові кулі. Пенья до минулого року володів часткою в холдинговій компанії Ueno Bank.

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