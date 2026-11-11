Палата представників США голосує за подальший розгляд імпічменту Гегсета — Al Jazeera

Палата представників США у вівторок розпочала процедурне голосування щодо подальшого розгляду резолюції про імпічмент міністра оборони Піта Гегсета. Воно має визначити, чи повернути документ до комітету, що фактично заблокує його, чи перейти до остаточного голосування, запланованого на середу.

Вісім статей імпічменту

Як повідомляє Al Jazeera, резолюцію вніс республіканець Томас Мессі. Вона містить вісім окремих статей імпічменту.

У документі Гегсета звинувачують у розв’язанні незаконної війни проти Ірану без необхідного схвалення Конгресу. Також йому закидають нагляд за кампанією ударів по суднах, які нібито були пов’язані з торгівлею наркотиками. Правники вважають такі удари позасудовими вбивствами.

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Гегсет назвав резолюцію «саботажем» і «фарсом». Президент США Дональд Трамп та впливові представники його адміністрації висловили подальшу підтримку міністру оборони.

Реакція після проміжних виборів

Очікується, що демократи у Палаті представників підтримають ініціативу. Голосування покаже, чи готові республіканці дистанціюватися від адміністрації Трампа та війни з Іраном після відчутних втрат партії на проміжних виборах.

Лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс заявив, що твердо підтримує резолюцію. Республіканська сенаторка Джоні Ернст поставила під сумнів правдивість заяв Гегсета про перебіг війни. За даними опитувань, частина виборців пов’язує війну з Іраном зі зростанням цін на бензин і продукти.

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