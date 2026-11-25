Палата представників США наступного тижня може винести на голосування масштабний двопартійний законопроєкт про реформу дозвільних процедур для інфраструктурних проєктів. Документ покликаний пришвидшити їхнє будівництво, зокрема через обмеження дії природоохоронних норм, повідомляє The Hill.

Графік розгляду

Минулого тижня законопроєкт підтримав Сенат США: за нього проголосували 62 сенатори, проти — 33. За даними помічника республіканців у Палаті представників, спершу законодавці мають схвалити процедурне правило, яке дозволить перейти до остаточного голосування за документ.

Голосування за це правило очікують у вівторок. Якщо його підтримають, остаточне голосування за законопроєкт може відбутися в середу або четвер. Комітет Палати представників із регламенту вже вніс документ до свого офіційного календаря.

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Суперечки навколо документа

Перспективи законопроєкту в Палаті представників залишаються невизначеними, попри його двопартійну підтримку в Сенаті. Проблемою можуть стати відсутності законодавців під час так званої сесії «кульгавої качки». Спікер Палати представників Майк Джонсон раніше закликав колег прибути на роботу та ухвалити, зокрема, законодавство щодо дозволів після низки пропусків минулого тижня.

Чимало демократів виступають проти ініціативи, вважаючи, що вона здатна посилити позиції викопного палива та ускладнити оскарження відповідних проєктів. Вони також заперечують проти обмежень захисту, передбаченого Законом про чисту воду та Законом про види, що перебувають під загрозою зникнення.

Демократи Майк Левін і Шон Кастен, які підтримують розвиток відновлюваної енергетики, також висловилися проти документа. Левін заявив, що реформи електромережі є реальними, але угода передбачає відмову від захистів, які може не вдатися відновити. Кастен зазначив, що законопроєкт не усуває економічних стримувальних чинників для дешевшої енергії та послаблює екологічні закони. Група республіканців, за інформацією видання, також висловила занепокоєння положеннями, що мають спростити будівництво ліній електропередачі.

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