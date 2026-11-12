Палата представників США схвалила пакет TCAVA усним голосуванням — The Hill

Палата представників США схвалила усним голосуванням пакет законодавчих ініціатив Take Care of America’s Veterans Act (TCAVA), покликаний збільшити виплати деяким ветеранам з інвалідністю та пораненим військовим. Демократи виступили проти документа, заявивши, що розширення одних пільг відбудеться коштом скорочення інших, повідомляє The Hill.

Суперечка щодо процедури

Демократична конгресвумен Кетрін Кларк у щоденному повідомленні для фракції закликала однопартійців голосувати проти пакета. Однак після того, як республіканець Еддісон Макдавелл виніс його на розгляд Палати представників, жоден демократ не зажадав поіменного голосування. Це дозволило головуючому одразу оголосити про ухвалення документа усним голосуванням.

Представники демократів заявили, що республіканці відвели від трибуни конгресмена Марка Такано, який представляв позицію партії в дебатах, нібито для обговорення останніх технічних правок до тексту. За їхніми словами, саме під час цього обговорення пакет швидко винесли на голосування, не давши демократам оцінити зміни та вимагати поіменного голосування.

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Що передбачає пакет

TCAVA змінює критерії оцінювання інвалідності, пов’язані з апное сну та тинітусом, а також розширює право на встановлення меморіального надгробка або пам’ятного знака для подружжя ветерана. Пакет також передбачає стандартизований скринінг для направлення до окремих програм допомоги у сфері психічного здоров’я та положення щодо персоналу, найму й інфраструктури Міністерства у справах ветеранів США.

Голова комітету Палати представників у справах ветеранів Майк Бост, який виступив автором пакета, заявив, що документ має посилити медичну допомогу ветеранам, розширити пільги та скоротити бюрократію. Пакет кілька місяців був заблокований у Палаті представників: у липні спікер Майк Джонсон зняв його з розгляду, коли керівництво республіканців з’ясувало, що для просування бракує голосів у власній фракції.

Альтернативна ініціатива демократів

Того ж дня Палата представників просунула альтернативний законопроєкт Major Richard Star Act, внесений Марком Такано. Документ має дозволити приблизно 54 тисячам поранених у бойових діях військових, звільнених зі служби за медичними показаннями, одночасно отримувати військову пенсію та виплати у зв’язку з інвалідністю від Міністерства у справах ветеранів. Остаточне голосування за цю ініціативу було заплановане на четвер.

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