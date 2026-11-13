Палата представників США схвалила законопроєкт Major Richard Star Act, який дозволить пораненим у боях військовим пенсіонерам із вислугою менш як 20 років одночасно отримувати повну військову пенсію та компенсацію за інвалідність від Міністерства у справах ветеранів. Наразі військову пенсію таких людей зменшують на суму цієї компенсації, повідомляє Defense News.

Законопроєкт передали до Сенату

Схвалення документа H.R. 2102 у Палаті представників означає, що його передано на розгляд Сенату США. Сенатори мають ухвалити законопроєкт, перш ніж його зможуть передати президентові.

Республіканець Гас Біліракіс із Флориди вніс законопроєкт у 2020 році. Його просування у Палаті представників підтримували демократи Марк Такано та Рауль Руїс. Такано є провідним демократом у Комітеті Палати представників у справах ветеранів.

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Петиція забезпечила розгляд

21 травня Такано та Руїс розпочали процедуру, щоб домогтися голосування щодо резолюції, яка мала визначити правила винесення Major Richard Star Act на розгляд Палати представників. 15 вересня петиція зібрала необхідні 218 підписів; вирішальним став підпис республіканки Ненсі Мейс із Південної Кароліни.

У четвер законодавці 271 голосом проти 135 ухвалили резолюцію H. Res. 1247, що відкрило шлях до остаточного розгляду законопроєкту. Законопроєкт-компаньйон S. 1032 залишається на розгляді Комітету Сенату у справах збройних сил. У Сенаті немає процедури, аналогічної петиції про винесення законопроєкту на голосування в Палаті представників, а попередні спроби просунути документ за процедурою одностайної згоди блокували запереченнями.

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